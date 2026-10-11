T.C.

ANKARA

49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.31622167-2026/211-Ceza Dava Dosyası

İLAN

ESAS NO : 2026/211

KARAR NO : 2026/345

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/06/2026 tarihli ilamı ile sanık Arslan Gezgin hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan TCK'nun 179/3 maddesi gereğince 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, Mükremin ve Satı oğlu, 1984 Altındağ doğumlu sanık ARSLAN GEZGİN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize itiraz edilebileceği, itiraz edildiği takdirde dosyanın tevzi bürosuna gönderilerek CMK 251/3 maddesi uygulanmadan genel esaslara göre yargılama yapılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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