ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİN'DEN



DOSYA NO : 2025/463 Esas

Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı tarihli ilamı ile 158/1.f, 204/1 maddesi gereğince yargılanmakta olan Hulusi ve Şükran oğlu, 09/09/1987 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SELÇUK GÜNGÖR'e birleştirme kararları sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 5.Ceza Dairesi'nin 2025/2388 esas 2025/2045 karar sayılı ilamı ile mahkememizin birleştirme kararının kaldırılıp yargılamanın mahkememizce yürütülmesi hususunda verilen karar dairesinde devam olunan yargılamada sanığa bilinen adresinde ulaşılamamış ve adresi de saptanamadığının anlaşılmasına göre hakkındaki yargılamanın devam etmekte olduğunun sanığa ilanen tebliği için yöntemince işlem yapılmasına karar verilmiştir. İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. 25.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02499148