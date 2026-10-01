T.C.

ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/461 Esas

DAVACI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

VEKİLİ : Av. Yücel YÜCEIŞIK

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALILAR

1-Adil Öksüz (T.C.K.N: 49*******64), 2-Ali Kalyoncu (T.C.K.N: 19*******84), 3-Fazilet Korucuk (T.C.K.N: 20*******24), 4-Melek Kömür (T.C.K.N: 43*******90), 5-Mesih Gülen (T.C.K.N: 43*******28), 6-Rukiye Solmaz (T.C.K.N: 43*******92), 7-Salih Gülen (T.C.K.N: 43*******46), 8-Selahaddin Gülen (T.C.K.N: 43*******74), 9-Turgay Sökmen (T.C.K.N:43*******94), 10-Usame Gülen (T.C.K.N: 43*******64)

DAVA : Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle)

DAVA TARİHİ : 20/10/2023

Davacı; davalıların 15.07.2016 tarihinde Paralel Devlet Yapılanması-Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasimize ve Devletimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi/terör eylemleri sonucu Milli Savunma Bakanlığında (Sadece Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığında doğan zararlara ilişkin) meydana gelen 76.637,04TL zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talep etmiştir.

Mahkememizin 23.10.2023 tarihli ara kararı ile ihtiyati haciz talebinin bir hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere kabulüne dair karar verilmiştir.

Davalıların adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtiyati haciz ara kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan, yayınından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ve delillerinizi sunmanız, aksi halde dava vakıalarını inkar etmiş sayılacağınız(HMK 122, 128); ayrıca 24/12/2026 günü saat 09:30'daki duruşmada hazır bulunmanız, mazeretsiz duruşmaya katılmamanız halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ile duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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