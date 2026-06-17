T.C.

ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1442

KARAR NO : 2025/1059

İLAN



İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK DAVALI :

Davalı HAVVA KARANFİL - 24977645262 (Arif ve Afet oğlu/kızı, 10/05/1966 dogumlu)

Davacı FARUK TEKİNDEMİR (T.C. 10397039170) tarafından yukarıda adı yazılı bulunan davalı aleyhine açılan Ortaklığın giderilmesi(Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalıya çıkartılan tüm tebligatların bila tebliğ iade dönmesi ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından hükmün özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile,

2-Dava konusuAnkara İli,Altındağ İlçesi, Doğantepe Mahallesi, 23862 ada 10parselde kayıtlı arsa nitelikli 1392,92 m2 yüzölçümlü taşınmazıntaraflar arasında ivaz ilavesi suretiyle dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve yükümlülükleriyle birlikte umuma açık satımı suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine,

3-Satışın İİK ya göre açık arttırma ile yapılmasına,

4-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisse oranlarına göre tevziine,

5-Satış memuru olarak Ankara Satış Memurluğunun atanmasına,

Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

Yukarıdaki ilanın tebliğinden itibaren 1 hafta sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kanuni süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadıkları takdirde hükmün kesinleşeceği ilan ve davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02489354