ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
ANKARA
6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/2506 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Çorum İli, Çorum Merkez İlçesi, Çağsak Mahallesi, Cilt No:49, Hane No: 48'de nüfusta kayıtlı bulunan aşağıda açık kimliği yazılı 10/09/1966 doğumlu MUSTAFA BEKTAŞ hakkında bilgi ve malumatı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin2024/2506Esassayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 35035230900
ADI SOYADI : MUSTAFA BEKTAŞ
BABA ADI : KAMİL
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 10/09/1966
DOĞUM YERİ : ÇORUM
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