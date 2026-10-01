ANKARA 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
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ANKARA 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN
DAVACI : T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI -
VEKİLİ : Av. FATMA ERBİL DEMİR - Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Tc. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği/ ANKARA
DAVALI : MECİT BOZDOĞAN - 42839043520
DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 11/01/2023
KARAR TARİHİ : 17/10/2023
Davacı T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından davalı MECİT BOZDOĞAN aleyhine açılan Tazminat ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen 25/09/2026 tarihli ara kararı gereğince;
Davacı Toki ile davalı Mecit Bozdoğan arasında akdedilen Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Feshi nedeniyle el atmanın önlenmesi (taşınmazın tahliyesi) istemi ile dava açılmıştır.
Mahkememizce verilen 17/10/2023 tarihli gerekçeli kararının davalıya tebliğine,
1-Taraflar arasındaki 27/07/2015 tarihli sözleşmenin feshinin tespitine,
2-Ankara ili Altındağ ilçesi Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettirilen 10. Konut etabı 90062 ada 2 parsel 10-A blok 9. Kat 79 nolu konuttan davacının TAHLİYESİNE, davacının belirtilen yere EL ATMASININ ÖNLENMESİNE,
3-Tüketici sıfatını haiz olan davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacı tarafından yatırılmış olan harcın davacıya iadesine,
4-Vekille temsil olunan davacı yararına AAÜT ye göre takdir olunan 9.000,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından işbu dava için yapılan basın ilan kurumu masrafı: 10.944,00 TL, posta gideri: 200,00 TL olmak üzere toplam: 11.144,00 TL giderin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Sarf olunmayan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde yatırana iadesine,
Dair gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup anlatıldı.
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