ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA

64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/159

KARAR NO: 2026/285

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/05/2026 tarihli ilamı ile dolandırıcılık suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 223/2-a bendi gereğince hakkında BERAAT kararı verilen sanık ve müşteki;

Abed ve Amel oğlu, 01/07/1961 doğumlu AMMAR ABED MSARHAD ALLUBAUI

Mohammed ve KhıtamAbdullah oğlu, 15/11/1999 doğumlu IBRAHIM MOHAMMED ABDULWAHAB AL-RUBAYE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı CMK'da 7499 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak gerekçeli kararının sanığa ve müştekiye tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile veya ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/06/2026

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