ANKARA 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA

65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/351

KARAR NO : 2025/716

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2025 tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 bendi gereğince hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık;

Necati ve Medine oğlu, 12/10/1974 ELBİSTAN doğumlu AYDIN ÇOLAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı CMK'da 7499 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak gerekçeli karar ve istinaf dilekçelerinin sanığa tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile veya ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceğiİLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/05/2026

