ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/110 Esas

Karar No: 2026/237

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu işlediği sabit olduğundan; suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu nazara alınarak eylemine uyan TCK'nun 206/1. maddesi gereğince sanığın ileride suç işlemesini caydırıcı ve sanık üzerinde ıslah edici olması amacıyla sanığa hapis cezasının verilmesi tercih edilmekle sanığın takdiren ve tercihen 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Suçun işlenmesindeki özellikler, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak sanık hakkında TCK nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

-Sanığın kasten işlemiş olduğu resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu nedeniyle hapis cezasının kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da gözetilerek 7242 sayılı yasanın 10. maddesi ile değişik TCK'nun 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA,

-Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması, sanığın kişilik özellikleri ile yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varıldığından, 5271 sayılı CMK'nun 231/5. maddesi gereğince, sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın CMK'nun 231/8. maddesi gereğince, 5 YIL SÜRE İLE denetim süresine tabi tutulmasına, bu süre içinde sanığa yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına,

CMK'nun 231/10. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasden yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, açılan kamu davasının düşürülmesine,

CMK'nun 231/11. maddesi gereğince, denetim süresi içinde, kasten yeni bir suç işlenmesi halinde, hükmün açıklanacağının ihtarına,

2-Bir adet tebligat gideri olan toplam 14 TL yargılama giderinin CMK'nun 325. maddesi gereğince sanıktan tahsiline,

3-7201sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Shawkh ve Malakoğlu, 01/01/1997 Suriye doğumlu,Shawakh Alahmad'a İLANEN TEBLİĞİNE,

4-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,

karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02544719