T.C.

ANKARA 7.SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/28 Tereke

Mahkememiz dosyasından 04/02/2019 tarihinde vefat eden 18746820028 TC kimlik no'lu müteveffa ALİ YILMAZER'in terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ALİ YILMAZER - 18746820028 Şehit Kubilay Mah Özlem Cad Taşkın Ap No:13/1 Keçiören/ ANKARA

YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, BAYATÖREN mah/köy, 15 Cilt, 37 Aile sıra no, 37 sırada nüfusa kayıtlı, BEKTAŞ ve YETER oğlu/kızı, 25/06/1952 dogumlu,

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