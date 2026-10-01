T.C.

ANKARA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12243992-2026/265-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Esas No : 2026/265

Karar No : 2026/421

Sanık : MURAT TUNÇ, İdris ve Susam oğlu, 12/06/1996 ALTINDAĞ doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yunus Emre Mah. Mehter Sk. No:2 İç Kapı No:2Pursaklar/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:16945044924

Suç Tarihi : 28.12.2023

Karar Tarihi : 15.09.2026

Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 157/1

Verilen Ceza/Karar : Mahkumiyet

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

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