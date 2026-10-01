ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA

85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/31

KARAR NO : 2026/263

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2026 tarihli ilamı ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Çerkez ve Ayna kızı, 28/04/1963 Goranboy doğumlu IRADA ADILOVA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vergi denetim kurulu başkanlığı vekili Av. Tuğba Kıymazaslan'ın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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