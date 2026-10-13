Sosyal medyada “Ankara Abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık’ın gözaltına alındığı iddiası gündem oldu.

Yardım videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Oyanık’ın yanı sıra temizlik videolarıyla bilinen fenomen Cem Özkök’ün adı da ortaya atılan iddialarda geçti.

2 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, iki ismin şahsi banka hesapları ve kurdukları dernekler üzerinden 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı bir finans trafiği yürüttüğü öne sürüldü.

Söz konusu para hareketlerinin önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu da iddialar arasında yer aldı.

GÖZALTI İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü de öne sürülürken, iddialara ilişkin resmî makamlardan doğrulama yapılmış değil.

Yasin Oyanık cephesinden de henüz bir açıklama gelmedi.

ÖZKÖK'TEN İLK AÇIKLAMA

İddiaların odağındaki Cem Özkök’ten açıklama geldi.

Hakkındaki iddialar nedeniyle gözlerin çevrildiği Özkök, 5,8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.

Özkök şu ifadeleri kullandı;

-Öncelikle Yasin'den hala henüz bir haber yok soranlar için. Sürekli takibimde. Dün açıkladığım gibi "kendi isteği üzerine" konuşma yetkimiz yok. sadece avukatı ve kendisinden açıklama bekliyoruz bizler de siz gibi.. dua etmeye devam. Bir şey paylaşmadın diyenlere de, daha doğrusu beni gerçekten anlayanlara da hep olduğu gibi yazmak istedim...

-Burası bazen beni yoruyor, evet. Kabuğuma çekiliyorum. Kendimi öyle iyileştiriyorum. Herkesin yası, herkesin kendini ifade etmesi farklıdır. Kimi yüksek sesle ortalıklarda haykırarak yapar kimi içine döner kimi sükunetle paylaşır...

-Ama herkes aynı olamaz. Şu zor günlerde bile herkes birbirine düştü, hakaretler, küfürler havalarda uçuşuyor. Şaşkınlık içinde izliyorum... hiçbir zaman bu kaosların içinde olmadım. Öyle bir yapım yok zaten. Ben hep tek başıma Rabbimin yardımıyla ayağa kalktım düştüğüm yerden.

-Böyle zamanlarda bir kez daha anlıyorum ki ben boşuna her şeyi geride bırakıp köye gelmemişim. Sessizlik, herkesten uzaklaşmak, kendi başıma kalmak, Rabbime sığınmak, teslimiyet ve tevekkül içinde biraz dünyadan uzaklaşmak iyi geliyor. İnsan bazen ne yaparsa yapsın konuşuluyor. Tanınmanın en kötü yanı sanırım işte görüyorsunuz... milyonlarca farklı bakış açısı, iyi insan, kötü insan...

-Bir adım atıyorsun başka yere çekiliyor, susuyorsun başka türlü yorumlanıyor, konuşuyorsun başka türlü, örnek oluyorsun başka türlü. Herkes kendi penceresinden bir şey söylüyor.

-Eskiden olsa bunların hepsine çok üzülür, belki günlerce kafama takardım. Şimdi ise çok şükür, teslimiyetin insana nasıl büyük bir güç verdiğini öğreniyorum. İşte o yüzden bazen sadece kendi kabuğuma çekilip dinlenmek istiyorum.

-Ne yazık ki arınmaya çalışsam da hala daha şu olaylarda bile "eskiden böyle değildi", "geçmişte şöyleydi" gibi vebal alan binlerce toksik insan içinde var olmaya iyi kalmaya çalışıyorum. Bu herkesin kaldıracağı bir şey değil inanın.

-Allah'ım o sabrı, teslimiyeti ve gücü verdi, veriyor şükürler olsun. Allah'a havale etmek en büyük gücüm.. ben çok sırtımdan bıçaklandım yedim hayatta şu yaşa kadar... dostlarım, ortağım, iş yaptıklarım... iyi niyetimi kullanan öyle çok oldu ki.. öyle üzüldüm öyle maddi manevi kayıplar yaşadım ki. Hepsi bir sınavdı.

-O yüzden daha güçlüyüm artık. Kimsenin de bunu aşağı çekmesine izin vermiyorum. Sınırları olan, mücadele veren bir adam olarak yoluma devam ediyorum Allah'ın izniyle.