Sosyal medyada “Ankara Abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık’ın gözaltına alındı.

Yardım videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Oyanık’ın yanı sıra temizlik videolarıyla bilinen fenomen Cem Özkök’ün adı da ortaya atılan iddialarda geçti.

2 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, iki ismin şahsi banka hesapları ve kurdukları dernekler üzerinden 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı bir finans trafiği yürüttüğü öne sürüldü.

Söz konusu para hareketlerinin önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu da iddialar arasında yer aldı.

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