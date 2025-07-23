Soruşturma, A.Y.’nin eski eşi Z.E.’nin, A.Y.’nin FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol’un talimatıyla para karşılığı dosyalarda usulsüz işlemler yaptığı ihbarıyla başladı.

3 SAVCI MAĞDUR

İddianamede A.Y., “silahlı terör örgütüne yardım”, “rüşvet almak”, “zincirleme resmi belgede sahtecilik”, “suçluyu kayırma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından yargılanacak.

Cumhuriyet savcıları A.T.G., B.T., Z.E. ve zabıt kâtibi E.D. ise mağdur sıfatıyla yer aldı.

SES KAYDI SUNULDU

Z.E.’nin ihbarında, A.Y.’nin Bol’un talebiyle dosyalarda usulsüz işlem yaptığı, bir keresinde parayı kendisinin teslim aldığı belirtildi. Z.E., A.Y. ile bu işlemlere dair konuşmalarının ses kaydını savcılığa sundu.

DOSYALARLA İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI

Soruşturmada, A.Y.’nin savcıların şifrelerini kullanarak dosya numaralarını değiştirdiği, evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve dosyaları boşalttığı tespit edildi.

A.Y., ifadesinde maddi sıkıntılar nedeniyle 2021’den sonra usulsüz işlemler yaptığını, avukat Bol’la 220 bin liraya anlaştığını ve savcıların e-imza şifrelerini kullanarak işlem yaptığını itiraf etti.

Savcıların bu işlemlerden haberi olmadığını vurguladı. A.Y., dosyalarda keyfi ücretler aldığını, bazen düşük miktarlar veya ücretsiz işlem yaptığını belirtti.İddianamede, A.Y.’nin savcıların UYAP oturumlarına izinsiz girerek yakalama kararlarını kaldırdığı, dosyaları imzaladığı, gerçeğe aykırı evrak düzenlediği ve maddi menfaat sağladığı kaydedildi.

1190 YIL CEZA TALEP EDİLDİ

A.Y. hakkında “zincirleme resmi belgede sahtecilik”, “suç delillerini yok etme”, “suçluyu kayırma” ve “rüşvet almak” suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Z.E., “rüşvete aracılık etme” suçundan yargılansa da etkin pişmanlık göstererek olayın ortaya çıkmasını sağladığı için hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı istendi.

Diğer 15 şüpheli ise “rüşvet vermek”, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan cezalandırılmaları talebiyle iddianamede yer aldı.