Ankara Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baro Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Görüşmede, yeni adliye binasına erişimin kolaylaştırılması amacıyla toplu taşıma ve ring seferlerinin planlanması değerlendirildi. Baronun yeni hizmet binası ihtiyacı kapsamında arsa veya bina tahsisi konusunda belediyeden alınabilecek destekler de gündeme geldi.

Ulus Avukat Yerleşkesi’nin avukatların ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi için yapılabilecek iş birlikleri üzerinde de duruldu.

Kreş kontenjanları ve sosyal alanlar görüşüldü

Toplantıda, avukatların çocukları için belediye kreşlerinde kontenjan ayrılması ile belediyenin kültür ve toplantı alanlarının baro etkinliklerinde kullanılabilmesi konuları ele alındı.

Ankara Barosu bünyesindeki Gelincik Merkezi ve Adli Yardım Merkezi ile büyükşehir belediyesi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ceren Damar Şenel Parkı için ortak etkinlik önerisi

Görüşmede, 2019 yılında görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ceren Damar Şenel’in adını taşıyan parkta ortak anma ve ağaç dikimi etkinliği düzenlenmesi de gündeme geldi.

Ankara Barosu, açıklamasında Mansur Yavaş’a ev sahipliği ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür etti. Açıklamada, meslektaşların ihtiyaçları ve ortak projeler doğrultusunda belediyeyle iş birliğini geliştirme konusundaki memnuniyet de dile getirildi.