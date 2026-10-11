Ankara Barosu’nun 69’uncu Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen seçimler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Genel kurul görüşmelerinin ardından bugün saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Oyların kullanılmasının ardından sandıklar açılarak sayım işlemine geçildi.
DÖRT ADAY YARIŞTI
Baro başkanlığı için Avukat Hakları Grubu Ankara’nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu’nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan yarıştı.
Adayların oy dağılımı
Kesin olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar şöyle sıralandı:
Elçin Özge Şimşek Çağlayan: 5.848 oy
Doğukan Kozan: 2.997 oy
Funda Şahin: 2.816 oy
Mehmet Zeki Kaplan: 427 oy
Sonuçlara göre Elçin Özge Şimşek Çağlayan, en fazla oy