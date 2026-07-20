T.C.

ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/5 Esas

Mahkememizin 2026/5 esas sayılı dosyasında davalı Ali PARLAK'ın T.C. : 19801018244 yapılan araştırmalarda da yurt içi ve yurt dışı tebligata yarar açık adresi tespit edilmemesi nedeniyle, davalı Ali PARLAK'a gerekçeli kararın " Davacı tarafça açılan davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Karara karşı 6100 Sayılı HMK'nın m. 341 ve müteakip hükümleri doğrultusunda, ilâmın usulen taraflardan her birine tebliğinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde Mahkememize yahut aynı sıfattaki başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabilir karar verildiği ) " , gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra davalıya tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02513286