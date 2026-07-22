ANKARA BATI 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANKARA BATI 1 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/339

KARAR NO : 2026/330

Davacılar CUMHUR YÜCEL, HÜSEYİN KARAAĞAÇ, SARAY KİMYA SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülen Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı CUMHUR YÜCEL, HÜSEYİN KARAAĞAÇ'ın adresi tespit edilemediğinden;

Mahkememizin 13/05/2026 tarihli ve 2026/339 esas, 2026/330 karar sayılı ilamı ile; "Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun85737 nosunda kayıtlı olan,7450031801vergi numaralı Saray Kimya Sanayi Pazarlama İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebinin REDDİ ile İİK nın 292/1 maddesi gereğince 13/05/2026 günü saat 15:32'den itibariyle iflasına, 14212163538 T.C. Kimlik numaralı Cumhur Yücel ve 30010358280 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Karaağaç'ın konkordato talebinin reddine, dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Konkordato komiserlerinin görevinin sonlandırılmasına," karar verilmiş olup, kararın ilan tarihinden itibaren yasanın belirlediği 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, bu süreden sonra 2 hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/07/2026

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