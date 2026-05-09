ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2025/322 Esas

KARAR NO : 2025/715

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2025 tarihli ilamı ile 13/2 maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis ve41600 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Nilgün oğlu, 29/06/2001 doğumlu, KUBİLAY YETKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.05.2026

