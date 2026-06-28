ANKARA BATI 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA BATI

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı: E.25675404-2025/72-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 10/02/2026 tarihli ve 2025/72 esas 2026/139 sayılı kararı ile Tehdit suçundan sanık Savaş Karagöz hakkında açılan kamu davasında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, Hilmi ve Remziye oğlu 24/10/1798 Ankara doğumlu Savaş Karagöz'ün tüm aramalara rağmen tebliğata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle Gerekçeli Kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

Gerekçeli Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yoluna başvurulabileceği,

İLAN OLUNUR.

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