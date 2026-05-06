T.C.

ANKARA BATI

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/621 Esas

KARAR NO : 2026/91



Davacı TUNCAY KANAT'ın Davalı Rukiye KANAT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;1-Davanın KABULÜ ile; Çorum ili, Sungurlu ilçesi, İkizli mah/köy, cilt no:72, Hane no:6, BSN:151'de nüfusa kayıtlı, Murat ve Döndü oğlu, 04/04/1983 Sungurlu doğumlu, 21583695100 T.C Kimlik nolu davacı TUNCAY KANAT ile aynı yer BSN:252'da nüfusa kayıtlı, Hayrullah ve Hanife kızı, 15/03/1990 Alaca doğumlu, 29356400098 T.C Kimlik nolu davalı RUKİYE KANAT'ın TMK'nun 161 maddesi gereğince ZİNA NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 70012231006 TC Kimlik numaralı TANSU MİRAY KANAT'ın velayetinin davacı babaya verilmesine,

3-Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuk ile davalı anne arasında kişisel ilişki tesisine yer olmadığına,

4-Müşterek çocuk lehine dava tarihinden karar tarihine kadar aylık 1.000,00TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, karar tarihinden geçerli olmak ve mükerrer ödemeye yer vermemek üzere tedbir nafakasının aylık 5.000,00TL ye yükseltilmesine, kararın kesinleşmesi ile aylık 5.000,00TL iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacı babaya ödenmesine,

5-Davacının maddi ve manevi tazminat istemlerinin kabulü ile 75.000,00TL maddi, 75.000,00TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair verilen gerekçeli karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/04/2026

