ANKARA BATI 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C.

Ankara Batı

7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1202 Esas

KARAR NO : 2026/712

DAVALI : ÖMER UYAR

Mahkemenizce yukarıda ismi yazılı davalı Ömer UYAR'a belirtilen adrese daha önce tebliğ yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, duruşma günün de ilanen tebliğ edildiği anlaşılmakla gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Davanın KABULÜNE,

Dava konusu Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman Mahallesi, 17651 ada, 1 parsel, 7 numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölümün Muris HÜSEYİN UYAR adına kayıtlı olan tam hissesinin Ankara 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.09.2025 tarih, 2025/790 Esas ve 2025/1088 Karar sayılı mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıların payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verildiği görülmüş olup gerekçeli kararın tarafınıza tebliği ile 2 hafta içinde istinaf yasa yoluna başvuruda bulunulabileceği hususu davalı Ömer Uyar'a (TCKN: 29314013766) ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02544845