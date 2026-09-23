ANKARA BATI 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Örnek No:55*
ANKARA BATI
2026/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, ULUBATLI HASAN Mahalle/Köy, 1184 Ada, 3 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınm ...
Adresi : Ulubatlı Hasan Mahallesi 388. Sok. N:1/4 51,16 M2 (Brüt 59,80 M2) Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 483 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 1.650.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:51
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 18240 Ada, 1 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz me ...
Adresi : Ahi Elvan Cad. Varan 1 Sitesi Blok 3/A3/7 Nolu Mesken Daire Ullanım Alanı 80,90 M2 (Brüt 99,31 M2) Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 8.579 m2
Arsa Payı : 1/100
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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