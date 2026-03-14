ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/8743 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8743 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 8.500.000,00 TL 1 Taşıt 06FE7778 Plakalı , 2011 Model , LINCOLN Marka , MKT 3.5 ECOBOOST Tipli ,Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:05

(İİK m.114/4)

