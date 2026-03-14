ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C.
2024/8743 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8743 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|8.500.000,00 TL
|1
|Taşıt
|06FE7778 Plakalı , 2011 Model , LINCOLN Marka , MKT 3.5 ECOBOOST Tipli ,Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:05
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:05
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:05
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02422257