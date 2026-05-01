ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2025/8559 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8559 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve adresi: Ankara İl, Sincan İlçe, GÖKÇEK Mahalle/Köy, E BLOK 15 NUMARA 62 numaralı bb Mevkii, 101538 Ada, 1 P Gökçek Mahallesi 366. Sokak Batıpark Sitesi E Blok No:2E Daire:62 Sincan/Ankara Sincan / ANKARA

İmar Durumu :İnşaat tarzı Sincan Belediyesi Planlama Şubesinden şifahen edinilen bilgiye göre, Konut Alanı, E:2.20, Taks: 0.30, Yükseklik 17 Kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 5.900.000,00 TLKDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

