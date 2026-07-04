ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2016/7293 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/7293 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALAGÖZ Mahalle/Köy, 1955 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz çevresi ve yakınında düzenli yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel sınırları belirgin değildir.Taşınmazın üzerinde halihazırda herhangi bir yapı mevcut olmayıp parset ekilip- biçilen tarım arazisi olduğu görülmüştür.

Adresi : Temelli Alagöz Mahallesi, 1955 Ada, 3 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 530,64 m2

İmar Durumu : Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün'den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında E:0.90 , 2 kat yapılaşma koşullarında olduğu hususu tespit edilmiştir. Parsel yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri ile Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesince konulmuş ihtiyati tedbir şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALAGÖZ Mahalle/Köy, 1955 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Taşınmaz düz bir arazi yapısına sahiptir.Parsel sınırları belirgin değildir.Taşınmazın üzerinde halihazırda herhangi bir yapı mevcut olmayıp parsel ekilip biçilen tarım arazisi olduğu görülmüştür.

Adresi : Temelli/Alagöz Mahallesi,1955 Ada,4 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 530,64 m2

İmar Durumu : Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün'den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında E:0.90 , 2 kat yapılaşma koşullarında olduğu hususu tespit edilmiştir. Parsel yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri ile Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesince konulmuş ihtiyati tedbir şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALAGÖZ Mahalle/Köy, 1955 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel sınırları belirgin değildir.Taşınmazınüzerinde halihazırda herhangi bir yapı mevcut olmayıp parsel ekilip- biçilen tarım arazisi olduğu görülmüştür.

Adresi : Temelli/Alagöz Mahallesi,1955 Ada,5 ParselSincan / ANKARA

Yüzölçümü : 4.599,92 m2

İmar Durumu : Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün'den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında E:0.90 , 2 kat yapılaşma koşullarında olduğu hususu tespit edilmiştir. Parsel yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 14.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri ile Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesince konulmuş ihtiyati tedbir şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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