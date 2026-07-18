ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2026/14878 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14878 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46064 Ada, 12 Parsel, B BLOK KAT 7 Bağımsız Bölüm No: 13 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu A....A....'a ait tam hissesi satışa çıkartılmış olup; Ana Taşınmaz Özellikleri (46064 Ada 12 Parsel)Sitede 2 adet blok yer almaktadır. Konu taşınmazın yer aldığı B blok, parselin kuzeydoğusunda yer almaktadır Site donatıları: Açık ve kapalı otopark ile peyzaj alanı Bodrum+zemin+10 normal katlıdır. Yaklaşık 11 yıllık yapıdır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok 7. Kat 13 bb nolu Konut)Kuzeybatı-kuzeydoğu-güneydoğu cephelidir. Hâlihazırda; antre, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş-wc, wc, kiler, 3 balkon bölümlerinden müteşekkildir. Proje uyarınca eklenti bulunmamaktadır. Hâlihazırda 4+1 mimari formdadır. Salon bağımsızdır. Hâlihazır faydalı (net) alanı 159 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Ahi Mesut Mah. 1903 Cadde, Livane Evleri No:2/13 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 2.523,00 m2 İmar Durumu: Detayları satış ilanında mevcuttur.

Arsa Payı : 82/2523 Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 45593 Ada, 17 Parsel, 2. BODRUM KAT Bağımsız Bölüm No: 21 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu S.......B.... adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olup; Ana Taşınmaz Özellikleri (45593 Ada 17 Parsel)3 Bodrum + zemin + 3 normal kat + çatı arası katlıdır. Yaklaşık 14 yıllık yapıdır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (2. Bodrum Kat 21 bb nolu Depolu Dükkan )Kuzeybatı cephelidir. Vitrin cephesi genişliği ~21,75 mt., 2. bodrum kat yüksekliği ~3.20 metredir. Hâlihazırda: dükkan bölümü içerisinde 3 ofis, mutfak, wc, bölümleri bulunmakta iken ayrıca depo ve içerisindeki wc bölümünden müteşekkildir. Hâlihazır faydalı (net) alanı 180 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Alsancak Mah. 1773 Cadde, No:145A Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 840,00 m2 İmar Durumu: Detayları satış ilanında mevcuttur.

Arsa Payı : 70/840 Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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