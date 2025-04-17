ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 148 Parsel, 103 ada 148 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Sırt mevkii, 4548,40 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 2.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 25km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 148 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 4.548,40 m2
Kıymeti : 204.678,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:31
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 13:31
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 143 Ada, 18 Parsel, 143 ada 18 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Köyiçi mevkii, 485.31 m2 yüzölçümlü, Bahçe niteliğindeki parsel mahalle merkezinde bulunmaktadır. Ayaş ilçesinin 22 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 143 Ada 18 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 485,31 m2
Kıymeti : 218.389,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:31
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 14:31
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:31
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 71 Parsel, 103 ada 71 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Erik Güneyi mevkii, 10536,32 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel,mahalle merkezinin 3.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 26 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 71 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 10.536,32 m2
Kıymeti : 632.179,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:02
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 10:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 104 Ada, 159 Parsel, 104 ada 159 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Erik Güneyi mevkii, 1686,48 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 3.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 26 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 104 Ada 159 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.686,48 m2
Kıymeti : 134.918,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 11:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 11:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 11:02
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 104 Ada, 19 Parsel, 104 ada 19 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Büyükçayır mevkii, 498,17 m2 yüzölçümlü, Çayır niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 3.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 26 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır..
Adresi : Pınaryaka 104 Ada 19 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 498,17 m2
Kıymeti : 24.908,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 12:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 12:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 12:02
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 104 Ada, 18 Parsel, 104 ada 18 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Büyükçayır mevki, 1353,73 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 3.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 26 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 104 Ada 18 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.353,73 m2
Kıymeti : 54.149,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 13:31
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 13:31
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 13:31
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 104 Ada, 241 Parsel, 104 ada 241 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Sorkunlu mevki, 8942,25 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 3 km güneyinde, Ayaş ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 104 Ada 241 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 8.942,25 m2
Kıymeti : 402.401,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 14:31
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 14:31
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:31
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 104 Ada, 141 Parsel, 7-) 104 ada 141 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Büyükçayır mevkii, 11750,74 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 3.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 26 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 104 Ada 141 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 11.750,74 m2
Kıymeti : 940.059,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:01
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 107 Ada, 4 Parsel, 107 ada 4 nolu parsel; Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Tozluca mevkii, 3582,48 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1.7 km güneybatısında, Ayaş ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 107 Ada 4Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 3.582,48 m2
Kıymeti : 1.612.116,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 11:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 11:01
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 110 Ada, 50 Parsel, 110 ada 50 nolu parsel; Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Tozluca mevkii, 8623,17 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1.2 km güneybatısında, Ayaş ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 110 Ada 50 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 8.623,17 m2
Kıymeti : 2.586.951,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 12:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 12:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 12:01
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 113 Ada, 54 Parsel, 113 ada 54 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Olukça mevkii, 13723,55 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1.8 km güneybatısında, Ayaş ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 113 Ada 54 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 13.723,55 m2
Kıymeti : 4.803.242,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 13:30
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 82 Parsel, 103 ada 82 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Erik Güneyi mevkii, 5998,36 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 3.2 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 25 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 82 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 5.998,36 m2
Kıymeti : 359.901,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 14:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:30
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 114 Ada, 93 Parsel, 114 ada 93 nolu parsel; Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Bayat Yakası mevkii, 1969,33 m2 yüzölçümlü, Bağ niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 1.8 km kuzeybatısında, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 114 Ada 93 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.969,33 m2
Kıymeti : 98.466,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:01
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 115 Ada, 54 Parsel, 115 ada 54 nolu parsel; Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Akkol mevkii10644,46 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 1.6 km kuzeybatısında, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır..
Adresi : Pınaryaka 115 Ada 54 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 10.644,46 m2
Kıymeti : 2.128.892,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 11:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 11:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 11:01
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 118 Ada, 27 Parsel, 118 ada 27 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Karapınar mevki, 7323,69 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1.4 km kuzeyinde, Ayaş ilçesinin 23 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 118 Ada 27 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 7.323,69 m2
Kıymeti : 3.295.660,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 12:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 12:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 12:01
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 101 Ada, 25 Parsel, 101 ada 25 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi, Gürleyik mevkinde 9097.59 m2 yüzölçümlü Tarla vasfındaki parsel, mahalle merkezinin 2.4 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 25 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır..
Adresi : Pınaryaka 101 Ada 25 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 9.097,59 m2
Kıymeti : 2.729.277,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 13:30
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 224 Parsel, 103 ada 224 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Elma Pınarı mevkii, 3837.39 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 1.9 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 24.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 224 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 3.837,39 m2
Kıymeti : 1.074.469,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 14:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:30
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 223 Parsel, 103 ada 223 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Elma Pınarı mevkii, 358.65 m2 yüzölçümlü, Çayır niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 1.9 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 24.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 223 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 358,65 m2
Kıymeti : 89.662,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 10:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:00
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 203 Parsel, 103 ada 203 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Elma Pınarı mevkii, 2278.66 m2 yüzölçümlü, Çayır niteliğinde parsel, mahalle merkezinin 1.9 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 24.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 203 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 2.278,66 m2
Kıymeti : 638.024,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 11:00
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 191 Parsel, 103 ada 191 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Bağların Bölük mevkü, 1754.13 m2 yüzölçümlü, Çayır niteliğinde parsel, mahalle merkezinin1.5 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 24 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 191 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.754,13 m2
Kıymeti : 105.247,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 12:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 12:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 12:00
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 123 Ada, 17 Parsel, 123 ada 17 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Karapınar mevkii, 13699.24 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1km kuzeyinde, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 123 Ada 17 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 13.699,24 m2
Kıymeti : 2.465.863,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 13:30
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 123 Ada, 59 Parsel, 123 ada 59 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Karapınar mevkii, 1839.98 m2 yüzölçümlü, Çayır niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1,2 km kuzeyinde, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 123 Ada 59 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.839,98 m2
Kıymeti : 735.992,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:01
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 123 Ada, 60 Parsel, 123 ada 60 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Karapınar mevkii, 7057.23 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 1,2 km kuzeyinde, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 123 Ada 60 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 7.057,23 m2
Kıymeti : 2.822.892,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 11:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:01
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 123 Ada, 20 Parsel, 123 ada 20 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Nebi Deresi mevkii, 5625.26 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parsel mahalle merkezinin 800 m km kuzeyinde, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 123 Ada 20 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 5.625,26 m2
Kıymeti : 450.020,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 12:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 12:01
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:01
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 123 Ada, 21 Parsel, 123 ada 21 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Nebi Deresi mevkii, 26086.84 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde parselde mahalle merkezinin 500 km kuzeydoğusunda, Ayaş ilçesinin 22.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 40 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 123 Ada 21 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 26.086,84 m2
Kıymeti : 9.130.394,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:30
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:30
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 155 Ada, 11 Parsel, 155 ada 11 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Erikgöz mevkii, 1026.86 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde ki parsel mahalle merkezinin hemen güneybatısında bulunmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 155 Ada 11 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.026,86 m2
Kıymeti : 410.744,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:00
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 115 Parsel, 103 ada 115 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Seki Tarla mevkii, 13088.04 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğindeki parsel mahalle merkezinin 2 km doğusunda, Ayaş ilçesinin 24.5 km kuzeydoğusunda, Ankara merkezinin 41 km kuzeybatısında kalmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 103 Ada 115 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 13.088,04 m2
Kıymeti : 916.162,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:00
28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 156 Ada, 6 Parsel, 156 ada 6 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Köyiçi mevkii, 269.19 m2 yüzölçümlü, Arsa niteliğinde parsel mahalle merkezinde bulunmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 156 Ada 6 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 269,19 m2
Kıymeti : 215.352,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 12:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 12:00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:00
29 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 156 Ada, 9 Parsel, 156 ada 9 nolu parsel: Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi-Köyiçi mevkii, 25.04 m2 yüzölçümlü, Arsa niteliğindeki parsel mahalle merkezinde bulunmaktadır.
Adresi : Pınaryaka 156 Ada 9 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 25,04 m2
Kıymeti : 20.032,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.