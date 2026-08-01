ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/144 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/144 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47146 Ada, 3 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/144 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi Bağlıca 47146 Ada,3 Parsel De Kayıtlı Taşınmazın Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 776 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 15.520.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:56

-------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:56

-------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02529890