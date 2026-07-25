Başkentliler güne yağmurlu ve kasvetli bir hava ile uyandı. Gece saatlerinde hafif şekilde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran yağış, kısa sürede kent merkezinde ve çevre ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak,cadde ve sokakları göle döndürdü. Arabalar kaydı zor anlar yaşandı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Sağanaktan en çok etkilenen noktalar ise ana arterler ve alt geçitler oldu. Rögarların ve mazgalların yetersiz kaldığı bazı caddelerde biriken su birikintileri, taştı. Sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekerken, bazı araçlar akıntıya kapıldı.

TERMOMETRELER 16 DERECEYİ GÖSTERDİ

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşerek 16 derece seviyelerine gerilediği Başkentte, yağışlı havanın etkisiyle sonbahar havası yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle işe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar da şemsiyelerine sığınarak yürümekte zorlandı.

METEOROLOJİDEN UYARI

Güncel hava tahmin raporlarına göre, kent genelindeki gök gürültülü sağanağın gün boyunca aralıklarla ve yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer; yaşanabilecek olası su baskınları, ani sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.