Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Sezenler Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3,5 aydır otelde tek başına konaklayan Nazlı Gül G., 6’ncı kattaki odasının penceresinden aşağı düştü.

Genç kadın, otelin önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Büyük bir gürültü duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nazlı Gül G.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ANİDEN BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Olayın tanıklarından Abdulkadir Otar, yaşananları anlattı. Otar, otopark bölgesinde bulunduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, sesin geldiği yere koştuğunu söyledi.

Otar, otomobilin tavanında genç bir kadın gördüğünü ve hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini ifade etti. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek yaralıya müdahale ettiğini belirten Otar, kadının ambulansa bindirilirken hayatta olduğunu ve hareket ettiğini ancak durumunun ağır göründüğünü söyledi.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.