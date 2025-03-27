Türkiye, Çinli otomobil üreticisi Chery’nin ortaklarının, ülkede yıllık 200.000 araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi kurmak için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, bu açıklamaların ardından hemen bir açıklama yaparak Türkiye’de fabrika kurma planlarının olmadığını duyurdu.

Ancak Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bir yetkili, yatırımın Chery’nin ortakları tarafından yapılacağını Reuters’a yeniden teyit etti.

Bu çelişkili açıklamalar zinciri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen bir törende Chery yetkililerine, aralarında Chery International Başkanı Guibing Zhang’ın da bulunduğu isimlere teşekkür belgesi vermesinin ardından başladı. Cumhurbaşkanlığı, Chery’nin ortaklarının Karadeniz’in Samsun ilinde yatırım yapacağını duyurdu.

Chery ise kısa süre sonra şu açıklamayı yaptı:

“Yabancı haber ajansının haberi doğru değildir. Chery’nin Türkiye’de fabrika kurma planı bulunmamaktadır. Türkiye’de işimizi büyütmek için üçüncü taraflarla iş birliği arayışındayız.”

Bloomberg daha önce yatırım planına ilişkin bazı detayları haberleştirmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 19 yeni yatırım planı arasında, Chery ortakları tarafından gerçekleştirilecek olan elektrikli ve hibrit araçlar ile parçalarının üretileceği Samsun’daki tesisin de yer aldığını ifade etti:

“Bu tesislere ek olarak, mobilite teknolojileri alanında bir araştırma ve geliştirme merkezi de kurulacak,” dedi yetkili. “Bu Chery markalı araç üretim tesislerinin yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.”

Elektrikli araç devi Chery, Çin dışı satışlarını bu yıl iki katına çıkararak 800.000 adedin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Chery, Türkiye'de üretilecek ikinci Çinli otomobil markası olabilir. BYD, geçtiğimiz yıl Manisa'da yıllık 150.000 araç kapasiteli ve 1 milyar dolarlık bir üretim tesisi kurmak için anlaşmaya varmıştı.

Cumhurbaşkanlığı daha önce, Samsun’daki tesisin yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimine odaklanacağını belirtmişti.

Türkiye ile Chery arasındaki yatırım görüşmeleri geçen yıldan bu yana sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Eylül ayında İstanbul’da düzenlenen bir yatırım etkinliğinde Zhang ile bir araya gelmişti.