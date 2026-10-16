T.C.

ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026/196595 soruşturma sayılı dosyası ile Ayşe TAŞAR hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülmekte olup, şüphelinin ülkemiz içerisinde tebligata yarar mernis veya herhangi bir adres kaydının bulunmadığı, bu nedenle kendisine tebligat yapma olanağı olmadığından kendisine ulaşılamamıştır. 15 gün içerisinde gelmediği takdirde 5271 sayılı Ceza Mahkemeleri Kanununun 247. Maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK 248. maddesinde yer alan ''Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyum atanabileceği, CMK'nın 248/5 maddesi uyarınca CMK'nın 100 ve devamı gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebileceği hususu ihtar olunur.

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