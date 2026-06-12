Siyaset ve yargı dünyasının merakla beklediği atama belli oldu.



İBB DOSYASININ SAVCISIYDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olarak yargılandığı İBB davasının savcılarından Aykut Çelik getirildi.



Çelik, kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş' davası olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma ile İBB davasında yer alan 'Medya A.Ş.' soruşturmasını yürüten savcı olarak adını duyurmuştu.



VEKİLLERİ DE BELLİ OLDU



Çelik, İstanbul Örgüt Suçlar Soruşturma Cumhuriyet Savcısı olarak görev yürütmesinin ardından Gürlek'in Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmişti. Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Ayrıca kararname ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.









