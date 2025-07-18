Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Saat 14.30 sularında binanın 9. katında yer alan bir dairenin yatak odasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dumanın tüm binaya yayılmasına yol açtı. Alevlerin arasında mahsur kalan anne ve oğlu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

YATAK ODASINDA BAŞLAYAN ALEVLER KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

60 yaşındaki Mükerrem Sarı ve 20 yaşındaki oğlu Enes Sarı, yangının başladığı anda evde bulunuyordu. Yatak odasında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yoğun duman binanın üst katlarına kadar ulaştı. Bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini dışarı atarken, evde mahsur kalan anne ve oğlu balkona çıkarak yardım bekledi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da balkonun köşesine sığınan anne-oğulu kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun duman ve alevlerin arasında zor anlar yaşayan Mükerrem ve Enes Sarı, itfaiyenin merdivenli aracıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde ambulansta yapılan anne ve oğul, ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ YATAKTAKİ TUTUŞMA

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeye göre yangın, evin yatak odasında bulunan bir yatağın tutuşmasıyla başladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Binayı saran dumanın tahliyesi için ise çalışmalar devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BİR YANGIN YAŞANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, 4 gün önce Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir rezidansta da elektrik şaftında çıkan yangın facia ile sonuçlanmış, biri 3.5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirmişti