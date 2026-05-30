Ankara'daki iki CHP mitinginde ezici bir çoğunluk Özgür Özel'in çağrısına uyarak Güvenpark'a gitti...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı Genel Merkezin önünde ise boşluklar dikkat çekti...

Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden CHP'li kurmaylar günlerdir otobüslerle Ankara'ya taraftar toplamak için organizasyon yapıyordu. Özgür Özel'e yakın isimler ise Ankara'ya gelmek isteyenlerin kendi imkanları ile gelmesini istedi.

Bugün iki mitingde net bir şekilde Güvenpark'ta daha ezici bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları dron görüntüsü alınmasını istemediği için Genel Merkez önünde toplanan kalabalığın görüntüsü alınamadı. Ancak Yeni Şafak muhabirinin paylaştığı görüntüler Genel Merkez önünde büyük boşluklar olduğunu gösterdi.

Buna karşılık Özgür Özel'i dinlemek için Güvenpark'ta toplanan kalabalık her geçen dakika artıyor. Kalabalık büyük bir coşkuyla Kılıçdaroığlu'nu bekliyor.

Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de beklerken medyaya Genel Başkanlık koltuğunda çekilmiş ilk fotoğrafı servis edildi.