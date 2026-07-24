Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı evine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda zanlıların kimlikleri tespit edilirken, olayın ardından araç değiştirerek il dışına kaçabilecekleri değerlendirildi.
Bu kapsamda operasyonlarını genişleten ekipler, Kırıkkale’de durdurulan bir ticari araçta bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.