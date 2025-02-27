Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılar sonucu elde edilen ve yurt dışına kaçırılmak istenen çok sayıda tarihi eserin izini sürdü. Çankaya ve Çubuk ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17’si altın olmak üzere 400 sikke ve 1’i altın, 54 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler arasında, Osmanlı padişahlarının cülus törenlerinde dağıttığı altın sikkeler, Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler, Venedik Cumhuriyeti’ne ait ticaret sikkeleri ve Helenistik döneme ait Büyük İskender sikkesi bulunuyor. Ayrıca, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad zamanında basılmış bir gümüş sikke de keşfedildi. Antik Roma dönemine ait bir Fibula ve Bizans dönemine ait bir kolye ucu da eserler arasında yer aldı.

Yaklaşık olarak 20 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.