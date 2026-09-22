Olay, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Daireden kavga ve silah sesleri geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCA VE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDULAR

Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, dairede Mehmet B., Mehmet Emre Ç. ve kardeşi Enes Ç. tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından üç kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.