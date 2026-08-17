Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Ankara’da görev yapan ilçe belediye başkanlarına ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı bilgiler şöyle:

-Bununla ilgili kulislerde bazı isimler geçiyor.

-Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’ın, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un da geçeceği konusunda bilgi var.

-Ankara'da Kalecik, Polatlı ve Nallıhan belediyelerinin AK Parti'ye geçeceğine dair çok ciddi bilgiler var.

AKP VE MHP'DE SİYASET YAPTILAR

-Daha önceki süreçte Nallıhan Belediye Başkanı ile görüşme yapmıştım, “Ben Mansur Bey ile siyaset yapıyorum.” demişti.

-Fakat bu noktadan sonra nasıl bir tablo olur onu öngöremiyorum.

-AK Parti ilçe başkanlığı yapmış bir isim. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Bey MHP’de siyaset yapmış bir isim.

-Bu isimler zaten geçmişte Cumhur İttifakı'nda siyaset yapmış, Cumhur İttifakı'na uzak olmayan figürler. AK Parti’ye geçme ihtimallerini yüksek görüyorum.