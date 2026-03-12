Türkiye'de deprem gerçeği kendini unutturmuyor...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgilere göre, merkez üssü Ankara'nın Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.49'da meydana gelen deprem yerin 7,74 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İlk belirlemelere göre depremler nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

BAŞKENT DÜN DE SALLANMIŞTI

Bu arada Ankara dün sabah saatlerinde de sallanmıştı.

Merkez üssü Haymana olan 3,9'luk sarsıntı saat 09.59'da kaydedilmişti.

Depremin yerin 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilmişti.