Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Valiliği oluru ile 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı güzergahında geniş kapsamlı bir park yasağı uygulanacağını duyurdu. 4-9 Temmuz tarihlerini kapsayan uygulama, yola cephesi bulunan iş yerleri, konutlar, kamu kurumları ve çeşitli ticari alanları doğrudan etkileyecek.

PARK ETMELERİ YASAKLANDI

Yapılan bilgilendirmeye göre; yol hattına bakan iş yerlerinin önleri, bahçeleri, müştemilat alanları, taksi durakları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM’ler, marketler, umuma açık alanlar ve araç servislerinin önüne araç, karavan, taşıt ve konteynerlerin park edilmesi yasaklandı.

‘DÜKKANI AÇMANIN BİR ANLAMI YOK’

Havalimanı yoluna bakan yerlerdeki esnaf söz konusu yazıya isyan etti. Bir esnaf, "Araba park edilmeyecek. Kapının önüne bir şey koymayacak. Kapanmayacak ama beş gün boyunca da kimse olmayacak burada. Burada da bir mağduriyet olacak. Muhtemelen biz beş gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi burada hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor ki kağıtta da o şekilde yazıyor. Kapının önüne bir şey konmayacak" ifadelerini kullandı.

‘BENİM ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK?’

Bir benzinlik içinde yer alan restoranın çalışanı ise, "Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız. Burada reklamla işimiz dönüyor, afişle. Burada sabah bir kuyruk oluyor, tek tek müşteriye içeride ne sattığımı, onun tanıtımını mı yapacağım mesela? Ama dışarıda afişimi görüyor, giriyor içeri. Ona göre o da ne alacağını biliyor. Sabah trafiği yoğun oluyor burada. Ama dediğim gibi, burada araç durmazsa, burası bir benzinlik içerisi, burada araç durmazsa transit giderse, burada ben kime satış yapacağım? Tabii ki doğru olmaz. Doğru bulmuyorum” diyerek karara tepki gösterdi.