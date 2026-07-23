Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uzun süredir kapılarını açmayan 5 yıldızlı Esenboğa Airport Hotel, icra yoluyla satışa sunuluyor. Toplam 128 odası bulunan ve geniş sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken tesis için belirlenen muhammen bedel 285 milyon TL olarak açıklandı.

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, Saray Mahallesi'nde yer alan "Kargir Otel ve Müştemilatı" niteliğindeki taşınmaz, 2025/837 TLMT. dosyası kapsamında elektronik açık artırma yöntemiyle yeni sahibini arayacak.

Turizm News'in haberine göre, yaklaşık 13 bin 708 metrekarelik arsa üzerine kurulu tesis; bodrum, zemin ve 7 normal kattan oluşuyor.

128 ODA VE ZENGİN SOSYAL DONATILAR BULUNUYOR

Turizm işletme belgesine sahip olan ancak uzun süredir faaliyet göstermeyen otelde 122 standart oda ve 6 süit olmak üzere toplam 128 oda yer alıyor. Tesisin toplam yatak kapasitesi ise 256 olarak belirtiliyor.

Yaklaşık 7 bin 635 metrekare net, 8 bin 200 metrekare brüt kullanım alanına sahip otelde restoran, düğün salonu, endüstriyel mutfak, kapalı ve açık yüzme havuzları, sauna, Türk hamamı, buhar odası, spor salonu, disko, bar, kuaför, masaj odaları gibi birçok sosyal alan bulunuyor.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre otelin uzun süredir kullanılmadığı ve yeniden faaliyete geçebilmesi için kapsamlı bir tadilata ihtiyaç duyduğu ifade edildi. İmar planında "Sosyal Tesis Alanı" içerisinde yer alan taşınmazın tapu kaydında TEDAŞ lehine kira şerhi ile "Özel Güvenlik Bölgesi" şerhi bulunduğu da kaydedildi.

SATIŞA KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

İcra ilanında yer alan bilgilere göre oteli yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı sermayeli olmayan şirketler satın alabilecek.

Muhammen bedeli 285 milyon TL olarak belirlenen taşınmaz için ilk elektronik artırma 9-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk ihalede satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma ise 5-12 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak.