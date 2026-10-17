31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan yenilgiyle çıkan AKP’nin, seçimlerin ardından başlattığı belediye başkanı transferlerinin süreceği öne sürüldü.
Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla gündeme gelen transfer trafiğinde, önümüzdeki haftadan itibaren hareketliliğin artacağı iddia edildi.
AKP’YE YENİ TRANSFERLER İDDİASI
TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Programda konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, önümüzdeki haftadan itibaren AKP’ye katılacak belediye başkanlarının sayısında ciddi bir artış yaşanabileceğini öne sürdü.
AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN 8 İSİM
Mustafa Yavuz’un Ankara’da AKP’ya geçeceğini öne sürdüğü belediye başkanları şöyle:
Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç
Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay
Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya
Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak
Elmadağ Belediye Başkanı: Adem Barış Aşkın
Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap
Nallıhan Belediye Başkanı: Ertunç Güngör