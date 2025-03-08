Ankara Kadın Platformu, “Kadınların İsyanı Değiştirir Dünyayı” başlığıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kurtuluş’tan Güvenpark’a yürüyüş düzenlemek istedi. Kolluk kuvvetleri, Güvenpark’a yürüyemeyeceklerini ama Sakarya Caddesi’ne yürüyüp orada basın açıklaması yapabileceklerini bildirdi.

Yüzlerce kadın ve LGBTİ bireyleri, Kurtuluş’tan yürümeye başladı. Çevik Kuvvet ekipleri Mithatpaşa köprüsünde konuşlandı ve eylemcilerin yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet barikatlarına dayanan eylemci ve kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Geçişlerine izin verilmeyen grup Ziya Gökalp Caddesi üzerinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yaşamımızın her alanı gerici uygulamalarla kuşatılmış durumda. Çocukların geleceği tarikat ve cemaatlere iktidar tarafından teslim edilmeye çalışıyor. Fakat biliyoruz ki bu karanlığı kadınların isyan ateşi aydınlatacak. Yaşama dair herşeyi metalaştıran sistemin yarattığı ekonomik krizin faturasını kadınlara kesemezsiniz demek için buradayız. Döviz kuru ile zenginliğine zenginlik katan, elektriğe, doğal gaza yapılan zamlarla halkın cebinden alarak şirketlere akıtan bu hırsızlar düzeninin altında ezilmeyeceğiz demek için buradayız. Yoksulluk dört bir yanımızı sarmışken, en ucuz gıdayı bulmak için market market dolanıyorken, kadınlara değil savaşa bütçe ayıran iktidar karşısında sessiz kalmayacağız.

"Eşit temsiliyet ilkesini hedef alan kayyımlara karşı irademizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"

Kadın iradesini gasp ederek eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkesini hedef alan kayyımlara karşı irademizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız, eş başkanlığa yönelik saldırılara karşı bir aradayız. Eşit temsiliyet ilkesi etrafında kenetleniyoruz. AKP iktidarının kadın düşmanı tüm politikaları karşısında direnmeye devam edeceğiz. Birbirimizi savunduğumuz, direniş dolu bir yılın ardından kaybettiğimiz tüm kadınlara, LGBTİ artılara, hapishanelerdeki tüm tutsaklara; sokakta, evde, işte, okulda, tacize, tecavüze, erkek şiddetine karşı yaşamak için mücadele veren tüm kadınlara 8 Mart alanından bir kez daha söz veriyoruz: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bugün Orta Doğu'dan tüm dünyaya yayılan savaşın yakıcı sonuçları ile kadın ve LGBTİ artılar olarak karşı karşıyayız. Afganistan’da kadınların odalarında pencere bulunmasın diyen Taliban rejimi, İran’da Kürt kadınlarına idam cezası veren faşist molla rejimi ve Suriye’de rejimin çökmesi ile yönetime gelen HTŞ güçlerinin kadınların haklarını ve kazanımlarını yok sayan düzenlemeler yapmak istemesi bunun göstergesidir. Bunun bir örneği de yakın tarihte Humus kentinde sırf Alevi inancından ötürü Rasha Al-ali'nin işkenceyle katledilmesidir. Suriye'de Alevi kadınların üzerindeki baskı ve katliam politikaları hala devam etmektedir.