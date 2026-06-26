Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Denetime, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İşletmede yapılan incelemelerde, insan sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen bozulmuş süt ve süt ürünlerine el konuldu. Şüpheli hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ya da ilaçların ticareti" suçlaması kapsamında adli işlem başlatıldı.

Denetimlerin ardından işletmeye idari para cezası uygulanırken, faaliyeti de durduruldu. Yetkililer, halk sağlığını tehlikeye atan üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetim ve mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.