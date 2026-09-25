Ankara'da biri iki aylık, diğeri emekli polis; aynı gün canına kıydı.

Birgün'ün aktardığına göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde bir bekar evinde kalan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen iki aylık polis memuru İ.İ., sabah saatlerinde yaşamına son verdi.

Aktarılana göre, polis memuru İ.İ. kaldığı evden dışarıya doğru iki üç el ateş ettikten sonra beylik tabancasıyla kendini vurdu.

İ.İ.'nin olay öncesinde ailesine bir mektup bıraktığı öne sürüldü.

EMEKLİ POLİS EYLEM ESNASINDA CANINA KIYDI

Günün erken saatlerinde de Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında intihara teşebbüs eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.