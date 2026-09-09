Ankara'da önceki gün taziye ziyareti için evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 42 yaşındaki Hakan Demirayak'ın arama çalışmaları acı sonla noktalandı.

TELEFON SİNYALİ VE KAMERA KAYITLARI TAKİP EDİLDİ

Demirayak, 7 Eylül günü vefat eden bir yakınının taziyesine katılmak üzere evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının polise başvurması üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Demirayak'ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Telefonunun açık olmasına rağmen aramalara yanıt vermeyen Demirayak'ın son cep telefonu sinyalinin Çubuk Barajı çevresinden geldiği tespit edildi.

ARACI VİYADÜK ÜZERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

Ekipler araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırırken, Hakan Demirayak'ın kullandığı otomobil dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde bulundu. Aracın kapılarının kilitli, kaputunun ise açık olması üzerine Demirayak'ın baraj gölüne girmiş veya düşmüş olabileceği değerlendirildi.

ARACINA 350 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bunun üzerine bölgeye Polis Dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek sualtı arama çalışması başlatıldı. Gece boyu ve sabah saatlerinde devam eden arama çalışmaları sonucunda Hakan Demirayak’ın cansız bedenine, aracının bulunduğu noktaya yaklaşık 350 metre mesafede su yüzeyinde ulaşıldı.

Sualtı ekiplerince kıyıya çıkarılan Demirayak’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ve savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.