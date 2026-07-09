ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da 'İran ile ateşkesin bittiğini' duyurması, dünya için büyük bir sürpriz oldu. Ancak bu durum Beyaz Saray için bir sürpriz değildi.

Ankara'daki NATO zirvesinde konuşan Trump, iki hafta önce Fransa'daki Versailles Sarayı'nda imzalanan barış çerçevesinin geçerliliğini yitirdiğini belirterek İran yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İran saldırıları Trump'ın masaasına hızla ulaştı. NATO Zirvesi'nden bir gün önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın güney rotasını kullanan ve aralarında bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerinin de bulunduğu üç ticari geminin İran'a ait füzelerle vurulduğunu Trump'a bildirdi.

Bu karar, ABD'li bakanların Başkan'a yaptığı uyarılar ve hazırladığı raporların incelenmesinden sonra alındı.

Saldırılardan öfkelenen Trump, İran’ın nihai bir anlaşmaya varmaya ciddi olup olmadığına inandıklarını sordu.

Sonunda, üst düzey danışmanlarıyla konuyu görüştükten sonra başkan, İran’ın ciddi olmadığına karar verdi.

Başkan, İran’ın petrol satış lisansını iptal etti; Salı ve Çarşamba günleri boğaz ve çevresindeki İran hedeflerine yönelik birkaç tur saldırı emri verdi ve içme suyu sağlayan tesisler de dahil olmak üzere ülkedeki sivil altyapıya saldırı tehdidinde bulundu.

DÜNYA SARSILDI, ANCAK ABD HÜKÜMETİ BİRLEŞTİ

Ateşkesin ani çöküşü, ateşkes çerçevesini belirsizliğe sürükledi. Yabancı liderler, Trump’ın açıklamasının topyekün bir savaşa dönüş mü, yoksa müzakerelere geri dönmek için şiddet içeren bir sapma mı olduğunu anlamaya çalışıyor.

Körfez müttefikleri daha fazla misillemeye hazırlanırken, enerji piyasaları bir başka ekonomik darbeye karşı kendilerini hazırladı ve boğazdaki trafik bir kez daha durma noktasına geldi.

Saldırıların ardından ABD yönetimi, İran'ın petrol satış lisansını iptal ederek Hürmüz Boğazı ve çevresindeki İran hedeflerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları başlattı.

Yaşanan gerilim, şubat ayında başlayan savaştan bu yana kaçınılmaya çalışılan ekonomik şoku tetikleyerek petrol fiyatlarının yüzde 6'nın üzerinde yükselmesine ve boğazdaki gemi trafiğinin yeniden durmasına yol açtı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise gemilere yönelik saldırıların askeri olarak en sert şekilde karşılık bulacağını vurguladı.

Normalde savaş karşıtı olan Vance'ın bu tavrı, bölündüğü öne sürülen Trump ekibinde önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

Ankara’daki NATO zirvesinde ateşkesle ilgili olarak Trump, “Bana kalırsa, bitti,” dedi. “Onlarla uğraşmak istemiyorum… Onlar yalancılar, dolandırıcılar, hasta insanlar.”

GERGİNLİK ARTIYOR

İranlı diplomatlar, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Tahran ile koordine etmeden Boğaz'ın güneyinde gizli bir nakliye şeridi oluşturarak anlaşmayı ihlal ettiğini ve saldırıların bu gerekçeyle düzenlendiğini savundu.

Bölgede askeri telsiz uyarılarının ardından düzenlenen saldırılarda Katar menşeli bir tankerin motor odasında yangın çıktığı ve mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.

ABD askeri yetkilileri ise Umman kıyısındaki bu güney rotasından bugüne kadar 125'ten fazla geminin geçişine rehberlik edildiğini, İran Devrim Muhafızları'nın ise Avrupa menşeli dört süper tankeri tehdit ederek geri çevirdiğini açıkladı.

Geçici barış anlaşmasının kontrol yetkisini belirsiz bırakması krizi tırmandırırken, Senatör Jeanne Shaheen, Trump yönetimini kalıcı bir planı olmamakla suçlayarak yaşananları "tehlikeli bir gerginlik" olarak nitelendirdi.

ABD basını Axios ise saldırıların gelecek haftalarda devam edeceğini vurguladı. Bir ABD'li yetkili, "İran bize düzgün davranmıyor. Onları biraz tokatlayacağız" yorumunu yaptı.